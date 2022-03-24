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Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї

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Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї
Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.

Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.

Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • оззи
    еще раз повторю. штаты работают тихо. ну если кто помнит ирак.
  • ladyar
    С расеей нужно разговаривать жёстко. Дипломатического языка они не понимают.
  • Moshe Dayan
    Відповідь повинна бути адекватною, та военного характеру.
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