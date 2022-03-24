Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехоплення розмови окупантів, які називають своє керівництво "конченим". АУДIО

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Російські окупанти вимушені хоронити своїх ліквідованих колег власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого. Також вони скаржаться, що спецоперація організовна дуже погано, а керівництво "кончені".

Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення розмови окупантів опублікувало СБУ.

При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кончено організована" і все керівництво в них таке ж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Дебилы полнейшие эти росияне...
  • Garry Grant
    Быдлота кацапская. Срать на них и на их могилы.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Аби не лізли в Україну, не виконували злочинних наказів, не вбивали б то і хоронити не довелось би
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