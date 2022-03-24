Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехоплення розмови окупантів, які називають своє керівництво "конченим". АУДIО

Російські окупанти вимушені хоронити своїх ліквідованих колег власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого. Також вони скаржаться, що спецоперація організовна дуже погано, а керівництво "кончені".