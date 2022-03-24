Канада запровадила санкції проти 160 членів Радфеду РФ

Канада запроваджує санкції проти 160 членів російського Радфеду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади.

"Канада запроваджує санкції проти 160 членів Ради Федерації РФ через їх сприяння порушенню суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Також протягом найближчих днів Канада заборонить експорт до росії певних товарів та технологій, що матиме на меті зниження спроможностей російського війська", - йдеться в повідомленні.

Канада також передасть кільком міжнародним організаціям 50 млн канадських доларів (близько $40 млн) для надання гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам.

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