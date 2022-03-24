Я дуже хотіла б, щоб про Катерину дізналася Україна, - тренерка загиблої у Маріуполі 11-річної гімнастки Катерини Дяченко

Тренерка Анастасія Мещаненкова прокоментувала загибель в результаті обвалу будинку в Маріуполі гімнастки Катерини Дяченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Трибуна.

"Я дуже хотіла б, щоб про неї дізналася Україна. Щоб у кожному нашому українському домі згадали про невинних дітей, у яких все життя було попереду.

Катруся була неймовірною оптимісткою. У неї завжди все було чудово. Виступала Катруся завжди як на Олімпійських іграх, як навчав тренер – емоційно, яскраво та з високо піднятою головою.

Дівчинка-ураган. Її любили всі діти, малюки, дорослі – вона для всіх була найкращим другом. Якось після змагань, де Катя посіла 1 місце, їй подарували собаку породи бігль, назвала його Бася й плакала від щастя, коли побачила його.

Ми збиралися виступити з нею на Кубку Дерюгіних у березні та поїхати на змагання до Іспанії влітку. Я не можу повірити, що більше не побачу її", — сказала Мещаненкова. Катерина народилася в 2011 році.

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