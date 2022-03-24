На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії із G20, а якщо не вийде, то запросити на саміт Україну.

Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО після саміту лідерів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.

Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача.

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