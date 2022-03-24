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Найближчими днями Канада поставить до України додаткову летальну зброю, - Трюдо

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Найближчими днями Канада поставить до України додаткову летальну зброю, - Трюдо
Канада прийняла рішення про додаткове постачання до України летальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн НАТО та G7.

Влада Канади також вводить санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії.

Раніше про нові санкції проти Росії оголосили США. Цього разу заходи були введені проти 328 депутатів Держдуми та всієї нижньої палати російського парламенту. Також вони торкнулися десятків російських оборонних підприємств.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Всего побольше плиз ...
  • Алексей Музыка a818500e
    Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    летальну зброю💪
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