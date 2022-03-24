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Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден

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Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден.

Так президент США відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.

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Топ коментарі

  • Назар Курта 8d61934e
    Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
  • Юрій Горлінський
    Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
  • Vladimir T fd7dc273
    А почему он должен об этом "думать"?
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