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Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція

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Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція
Російські окупанти обстрілюють з артилерії околиці Вишгорода.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Артобстріли на Вишгородщині: Поліцейські фіксують наслідки обстрілів на околиці райцентру.

24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрамку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Читайте: Війська РФ обстріляли евакуаційний потяг на Київщині, - Камишін

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
  • Пора Пахать
    Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
  • Ksenia VB
    Marynarz⚓
    @akvevitt
    ·
    7 год
    "Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

    Ну просто чтоб вы понимали
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