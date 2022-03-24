Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція
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Російські окупанти обстрілюють з артилерії околиці Вишгорода.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Артобстріли на Вишгородщині: Поліцейські фіксують наслідки обстрілів на околиці райцентру.
24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрамку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.