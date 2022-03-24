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24 березня в районі нашої відповідальності було відбито 5 атак, знищено 130 окупантів, 9 танків, 5 САУ та гармат, - ОТУ "Схід"

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24 березня в районі нашої відповідальності було відбито 5 атак, знищено 130 окупантів, 9 танків, 5 САУ та гармат, - ОТУ "Схід"
24 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє  "Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України". 

В результаті боїв було знищено:  особового складу – до 130; танки – 9;  БТР – 1; БМП – 6;  САУ, гармат – 5; АТ – 8; УР-77 – 1

Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на сході країни відбито 6 атак, знищено 100 окупантів, 4 танки, 9 САУ та гармат, 1 РСЗВ, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • оззи
    проблема. будут **** вонять.
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Слава ЗСУ!
  • Solsky Wasyl
    спалювати прийдеться, бо мухи заразу трупну рознесуть по всьому краю, треба прятати продукти, посуд, руки мити і обробляти кожен день приміщення ультрофіолетовою лампою, сітки на вікна. Але добре, у кого ще є ті вікна, а у кого немає? від тих вишкрябків Всесвіту біда людям, навіть коли вони вже здохли.
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