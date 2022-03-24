24 березня в районі нашої відповідальності було відбито 5 атак, знищено 130 окупантів, 9 танків, 5 САУ та гармат, - ОТУ "Схід"
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24 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє "Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України".
В результаті боїв було знищено: особового складу – до 130; танки – 9; БТР – 1; БМП – 6; САУ, гармат – 5; АТ – 8; УР-77 – 1
Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання!"