Зеленський обговорив з головами парламентів Литви, Латвії та Естонії боротьбу з російською агресією

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують.Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні", – сказав Зеленський.

Президент високо оцінив підписання сьогодні в Києві спільної заяви голів парламентів України, Естонії, Латвії та Литви на підтримку нашої держави. Зеленський також висловив подяку за підписання спільної заяви "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України", до якої долучилися представники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

Зеленський проінформував голів парламентів Литви, Латвії та Естонії про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну, зауваживши, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення та нищать мирну інфраструктуру. Агресор намагається взяти в облогу великі міста, такі як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, створює гуманітарну катастрофу у багатьох населених пунктах.

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Військова та фінансова допомога країн Балтії та інших держав-партнерів для України сьогодні життєво важлива, зауважив Зеленський. Він також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадження повного ембарго на будь-яку торгівлю з РФ та Білоруссю, а також відключення від системи SWIFT усіх російських банків. Це позбавить російську воєнну машину фінансування та змусить Москву шукати миру.

Президент висловив подяку Литві, Латвії та Естонії за активну підтримку прискореного руху нашої держави до членства у Європейському Союзі. Він зауважив, що з огляду на те, як Україна відстоює європейські цінності у війні з Росією, наша держава заслуговує на прискорену процедуру вступу до ЄС.

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