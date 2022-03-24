Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба

Міжнародні партнери України впродовж місяця запровадили проти Росії понад 4 тис. санкцій.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило більше 4 тис. сакнцій. Російська економіка йде на дно. Щоденна робота президента та всієї дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, в Україні активно працюють над новими санкціями.

"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - сказав він.

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