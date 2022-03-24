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Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба

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Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба
Міжнародні партнери України впродовж місяця запровадили проти Росії понад 4 тис. санкцій.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило більше 4 тис. сакнцій. Російська економіка йде на дно. Щоденна робота президента та всієї дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, в Україні активно працюють над новими санкціями.

"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Sasha Ross
    Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

  • Jimmy Hill
    Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
  • PowerOfTheMirror
    Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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