Зеленський відзначив державними нагородами 106 воїнів, 18 з них - посмертно
Відповідний указ №160/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".
Список нагороджених:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГУРІНА Сергія Геннадійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОСАКЕВИЧА Андрія Володимировича — капітана
БРИГІНЦЯ Віктора Михайловича — полковника
ВАСИЛИНЮКА Павла Андрійовича — лейтенанта
ВОДОЛАЗСЬКОГО Валерія Леонідовича — полковника
ВОЙТОВИЧА Сергія Сергійовича — капітана
ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника
ГАРКАВОГО Юрія Васильовича — капітана
ГОРБА Дмитра Васильовича — підполковника
КОВЕРЗНЕВА Івана Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
МАЦАНА Андрія Остаповича — молодшого лейтенанта
МУРЗАКА Костянтина Олександровича — капітана
ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — підполковника
ПАНЧЕНКА Сергія Івановича — полковника
ПЕТРИКА Павла Віталійовича — лейтенанта
ПОПАДЮКА Олександра Андрійовича — майора
РАДЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — лейтенанта
СИДОРЕНКА Івана Івановича — майора
ТАРАСЕНКА Івана Олександровича — лейтенанта
ХОЛЯВКА Кирила Станіславовича — підполковника
ЯВТУШЕНКА Віталія Сергійовича — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
ГУРІНА Руслана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АГАПОВА Владислава Миколайовича — старшого солдата
АЛХІМОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БАБЕНКА Тараса Миколайовича — солдата
БАТЬКІВСЬКОГО Петра Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта
БЕЗШТАНЬКА Олександра Володимировича — старшого солдата
БІЛОУСОВА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
БОГАЧЕВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата
ВАСИЛЬЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
ВЕРВЕЙКА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ВЛАСЕНКА Євгенія Валентиновича — старшого солдата
ГОРБАНЯ Михайла Вікторовича — старшого солдата
ДІДЮКА Владислава Сергійовича — лейтенанта
ДІХТЯРА Артема Віталійовича — старшину 1 статті
ДРОБІНЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАПУХЛЕНКА Владислава Юрійовича — головного корабельного старшину
КАНАРСЬКОГО Максима Анатолійовича — солдата
КАРАСИКА Руслана Володимировича — сержанта
КАРІМОВА Рената Радіковича — старшого солдата
КАРПЕНКА Григорія Миколайовича (посмертно) — солдата
КИЦЬМАНЮКА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КОБЦЕВА Олександра Івановича — старшого солдата
КОВАЛЯ Михайла Вікторовича — молодшого сержанта
КОЛІСНІЧЕНКА Костянтина В’ячеславовича — старшого лейтенанта
КОРОВЧУКА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата
КОСТЮЧЕНКА Сергія Петровича — старшого сержанта
КРИНИЦЬКОГО Владислава Романовича — молодшого сержанта
КУРИЛА Івана Івановича — старшого солдата
ЛАЗОРЕНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата
ЛЕСЮКА Любомира Романовича — старшого солдата
ЛІЩУКА Максима Валерійовича — лейтенанта
МАЗОВЕЦЬКОГО Руслана Ігоровича — підполковника
МАЛЬОВАНОГО Олександра Андрійовича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Володимира Васильовича — солдата
МОЦЕВОГО Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ПЕДИЧА Володимира Олексійовича (посмертно) — сержанта
ПЕТРЕНКА Віктора Володимировича (посмертно) — сержанта
ПРОКОПЧУКА Анатолія Павловича (посмертно) — старшого солдата
ПРОКУ Дмитра Пилиповича (посмертно) — старшого сержанта
РОМАНЧУКА Євгенія Сергійовича — штаб-сержанта
СМИКА Віталія Ярославовича — солдата
СТЕБЕЛЬСЬКОГО Сергія Мироновича (посмертно) — старшого солдата
СТЕЦЬКА Юрія Володимировича — солдата
ТЕРЕХОВА Владислава Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
ТИХОНОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ТКАЧУКА Дмитра Васильовича — старшого солдата
ТКАЧУКА Олега Ігоровича — капітан-лейтенанта
УБАЙДУЛЛОЄВА Далєра Нуруллоєвича — молодшого сержанта
ХАРЧЕНКА Олексія Валерійовича — капітана 3 рангу
ЦЕДРИКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата
ЯЦЬКА Богдана Олександровича — капітан-лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БУДНІКА Ігоря Леонідовича — полковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БУРИЧКА Ростислава Ярославовича — лейтенанта
ВАСИЛИЦЮ Назара Степановича — молодшого сержанта
ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата
ГОЛУБА Андрія Івановича — молодшого лейтенанта
ЖУКОВЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата
КЛЕЙНА Владислава Ігоровича — сержанта
КЛЕПАЧЕВСЬКОГО Владислава Олеговича — підполковника
КУБУ Павла Васильовича — головного сержанта
МІЛЮТІНА Владислава Валентиновича — майора
МОІСЕЄВА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта
МОРГАНЮКА Дмитра Миколайовича — підполковника
ПАРАСЕВИЧА Олега Романовича — головного сержанта
ПОДЗІЗЕЯ Богдана Олександровича — старшого солдата
РИБАКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
СОЛОВ’Я Миколу Олександровича — солдата
СТЕНЯ Степана Ігоровича — головного сержанта
СТЕПАНЕНКА Аркадія Борисовича — полковника
СУЛИМУ Мар’яна Романовича — старшого солдата
ТИЛЮКА Володимира Михайловича — штаб-сержанта
ХОТЮКА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта
ШИБКУ Василя Івановича — молодшого лейтенанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АКІМОВА Олександра Івановича — майора
БОЛБОТА Миколу Сергійовича — головного сержанта
БОЛБОТА Сергія Олександровича — старшого солдата
БОРМІНА Анатолія Юрійовича — молодшого сержанта
ДІГТЯРЯ Сергія Олеговича — солдата
КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана
КОТЛЯРА Іллю Павловича — солдата
МАРЧУКА Анатолія Миколайовича — майора
ПРОНОЗУ Віктора Миколайовича — старшого солдата
РЄПІНА Олександра Володимировича — старшого сержанта
СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ШЛЯХОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта.