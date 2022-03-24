Генерал поліції Аброськін запропонував російським окупантам обміняти себе на дітей, які залишилися в Маріуполі

Колишній перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін публічно звернувся до російських окупантів і запропонував обміняти себе на виїзд усіх дітей з Маріуполя.

Відповідне звернення Аброськін розмістив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор. НЕТ.

"Ще до початку війни я обіцяв жителям міста, що у разі війни разом із "Азовом" захищатиму Маріуполь. Так вийшло, що війну я зустрів в Одесі, чомусь був упевнений, що саме цей напрямок важливий для російських окупантів, але я помилився, - пише він. - Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години.

Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивезти дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе.

Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон.

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Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині.

Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників були затримані за моєї участі.

Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов".

Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - йдеться у дописі