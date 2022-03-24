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Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган

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Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган
Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з Росією, і першочергове завдання її дипломатії полягає в тому, щоб досягти врегулювання ситуації.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо дипломатичні контакти з обома сторонами, обговорюємо всі пропозиції та підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру", - зазначив він.

Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує особливі стосунки з обома країнами.

"З цієї причини перше завдання турецької дипломатії полягає у припиненні військових дій. Мир в Україні має бути забезпечений за формулою, яка влаштує дві країни та світову спільноту. Це має бути стійкий та міцний мир", - сказав президент Туреччини.

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Топ коментарі

  • Voloshka P.
    Ми давно вирішили - більше на турецькі курорти ні ногою. Спершу в Україні будемо їздити скрізь, де ще не були, відпочивати на Чорному морі, а потім тільки в дружні країни.
    Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
  • Paul Foxen
    этот султан сломался, несите нового
  • Jimmy Hill
    Те, що говорить зараз Ердоган - це все в минулому, і толку від цього все одно як від Будапештського меморандуму - нуль.
    Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.
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