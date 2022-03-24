Укрзалізниця призначила ряд додаткових евакуаційних потягів на 25 березня
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Опублікований графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.
Київ, вокзал Дарниця:
9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті