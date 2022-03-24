Киян просять зачинити вікна - через пожежу в області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах
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Киян просять зачинити вікна через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
У повідомленні зазначається: "Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі.
За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря".