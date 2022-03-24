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Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн

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Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн
Європа не дозволить російським нафтовим та газовим компаніям вимагати плату за паливо у рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", - зазначила вона.

За словами Ляєн, Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.

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Топ коментарі

  • Сергій Осадчий
    Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

  • Elena Zhmariova
    Урсула просто валькирия!
  • Robert Bodnar
    Треба таку позицію висловлювати:
    По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
    По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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