12 ОМОНівців в Краснодарському краї звільнили після відмови їхати на війну в Україну

Керівництво Росгвардії в Краснодарському краї звільнило 12 співробітників ОМОНу після того, як вони на самому початку війни відмовилися їхати в Україну.

Про це пише видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

З 6 лютого омоновці перебували на навчаннях в окупованому Криму. На другий день російського вторгнення в Україну, 25 лютого, командир наказав їм перетнути адмінкордон з Україною.

Командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" капітан поліції Фарід Чітав та 11 бійців з його роти відмовилися виконати наказ, вважаючи його незаконним.

"У жодного з них не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації", - розповів глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков.

Щодо омоновців провели службову перевірку, після чого звільнили. Вони визнали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ