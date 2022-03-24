Необхідно повне енергетичне ембарго щодо РФ, щоб знищити джерела фінансування російської армії, - Яценюк

Путін вирішив воювати проти всього вільного світу, проти демократичних країн, проти України, проти НАТО, проти Великої сімки, ЄС – усіх, хто поважає людські права та свободи. Україна - на передньому краї цієї війни.

Це підкреслив під час онлайн дискусії КБФ прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

Політик зазначив, що найбільше зараз Україні необхідні поставки зброї: протитанкової, протиракетної, протикорабельної: "Ми потребуємо додаткових озброєнь та боєприпасів для українських бійців, чоловіків та жінок у формі, які так мужньо борються з ворогом. Вони заслуговують на найбільшу світову повагу".

Яценюк також наголосив на необхідності запровадження вторинних санкцій проти РФ, "аби не дозволити Росії уникнути тих санкцій, які вже були накладені".

"Ми повинні відрізати Росію від головних фінансових джерел, які фактично фінансують російську армію. Йдеться про енергетику. Повинно бути введене енергетичне ембарго. Ми розуміємо всі проблеми і складнощі, які пов’язані з ембарго газу, для певних європейських країн. США, Канада та Велика Британія вже ввели ембарго на енергетичний сектор Росії. Ми звертаємося до наших європейських партнерів зробити те саме. Давно пора ухвалити це рішення", - наголосив він.

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Яценюк підкреслив необхідність фінансової підтримки для України, нагадавши, що на сьогодні половина українців втратили роботу.

"Для всього світу дуже важливо побачити потужне і об’єднане НАТО. Західний світ є набагато сильнішим, ніж будь-який диктаторський режим у світі. І ми доводимо це і маємо доводити це й надалі", - підкреслив політик.

Він також нагадав, що більш ніж 4 мільйони українців уже залишили Україну, а 10 мільйонів - внутрішньо переміщені: "Ми звертаємося до вас допомогти тим, хто найбільше цього потребує, тим, хто залишив Україну. Прийде час, і вони повернуться до України, до вільної, об’єднаної, європейської України. Оскільки ми переможемо у цій війні. Путін ніколи не зможе перемогти".

"Наша боротьба – це боротьба за свободу. Це наше спільне завдання. І я переконаний, що ми переможемо", - наголосив Яценюк.