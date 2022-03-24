Проукраїнського депутата райради в Херсоні Афанасьєва викрали окупанти. Його катують

У Херсоні викрали депутата районної ради Дмитра Афанасьєва. Його та інших затриманих чоловіків жорстоко катують.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олексія Гончаренка, про це розповіла дружина затриманого депутата.

22 березня після розгону проукраїнського мітингу дружину херсонця Дмитра Афанасьєва намагались затримати. Чоловік завадив цьому, але його жорстоко побили. Після цього родина у Дмитра діагностували численні гематоми та зламані ребра.

Через дві години додому до Дмитра та його дружини прибули російські військові, які провели обшук. Вони знайшли посвідчення депутата районної ради. Вилучили жорсткий диск з камер спостереження та мобільні телефони членів родини.

Усіх чоловіків, які були у будинку затримали, серед них були друзі Дмитра. Вранці 23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив, що його жорстоко катували. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись.

Ворог використовує звірячі методи, для орків немає нічого людського. Але вони ще не знають, як ми стоїмо один за одного. Своїх не кидаємо. Друзі, прохання поширити цю інформацію. Вимагаємо звільнення Дмитра!

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