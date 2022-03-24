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Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

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Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає, що повноцінну війну між Росією та Альянсом малоймовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак, зазначив Столтенберг, ситуація в Україні є "надзвичайно непередбачуваною", НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готовим до у довготривалій перспективі.

На питання про те, що Росія не відповідає на спроби НАТО зв'язатися каналами для вирішення конфліктів, Столтенберг відповів, що це правда, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що якщо виникне потреба, вони зможуть зв'язатися з нами".

Читайте: РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Sergey Gorbunenko
    Мы тоже так думали...
    Мне интересно - франция сдастся быстрее чем гитлеру?
  • Serhii P.
    Деколи краще жувати, ніж говорити
  • Саша Пончик
    От Столтенберг уже реально голова болит.
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