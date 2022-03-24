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Перед вторгненням РФ до України олігарх Фукс платив людям у Харкові за малювання свастики на стінах, - Rolling Stone

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Перед вторгненням РФ до України олігарх Фукс платив людям у Харкові за малювання свастики на стінах, - Rolling Stone
За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.

Про це повідомляє видання Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.

Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про "страшний нацизм в Україні".

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Сам Фукс у своєму телеграм-каналі назвав подібні заяви "маячнею".

"Журналісти питають, як я можу прокоментувати публікацію про нібито "свастику у Харкові"? Прокоментувати можу тільки так: це маячня. Використовувати людську трагедію, яку принесла ця війна моєму Харкову та всій Україні, у спробі дискредитувати мене - це злочин", - заявмв він.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    До речі,за нацизм в Україні завжди кричать офіційні представники Ізраїлю.Хоч би сказали,скільки в Україні вбили євреїв за 30 років і скільки в інших країнах.Я вважаю це по підлому і сама країна Ізраїль,нам не друг.
  • jura bucaphalus
    Потвора рашиська
  • Zet Zet
    Єврей Фукс просив намалювати антисемітську свастику, щоб фашистська росія звинуватила в цьому Україну, яка обрала президентом єврея. Все правильно?
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