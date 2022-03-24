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Ваші жінки та діти мають гарантовану хорошу опіку у нас. Ця війна закінчиться поразкою Росії, - звернення маршалка Сейму Польщі Вітек до українців. ВIДЕО

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Маршалок Сейму Польщі Ельжбєта Вітек виступила із зверненням на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ відео цього звернення розповсюджене в мережі. 

"Ця війна повинна закінчитися поразкою Росію і перемогою України!" - зазначила вона.

"Я дуже хочу, щоб ви знали! Що ваші жінки, матері, ваші діти, у нас в Польщі мають гарантовану дуже хорошу опіку. Ми з вами!" - наголосила Вітек.

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