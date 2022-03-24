Новини • Війна

Війська РФ завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі (оновлено)

80 195153
Війська РФ завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі (оновлено)
Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються. 

В ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро.

В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється.

Також, внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.

Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає.

Також читайте: Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Только не говорите, что и там военные все по казармам размещены, иначе я этого никак не пойму.
  • Харьков Сумской
    Я в 90-х годах ходил на военную кафедру. Ничего там делать не надо было, мы сидели, читали учебники и рассматривали макеты вооружений.

    Так вот, в учебниках чёрным по белому было написано, что во время боевых действий солдаты должны ночевать в земляных укреплениях: окопах, траншеях, блиндажах и т.д. Только такая практика минимизирует потери. Если каждый день новое место, то каждый день нужно рыть укрытия.

    Практика, написанная кровью.
  • Serge Rybalchenko
    как же они ****..

    Когда уже мы будем фигачить в ответ ракетами? Риторический вопрос, конечно, но как бы хотелось вместо дорог иметь свое собственное оружие.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини