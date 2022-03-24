Війська РФ завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі (оновлено)
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Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
В ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро.
В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється.
Також, внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.
Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає.