На Донбасі загинув колишній командир взводу батальйону "Харків-1" Максим Кокшаров

Колишній командир взводу батальйону "Харків-1" Максим Кокшаров загинув на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Kharkiv Today".

Кокшаров був ветераном АТО і під час вторгнення російської армії служив на Донеччині.

23 березня ворожа артилерія накрила позиції біля Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

"Макса я знаю з 2014 року. Під час так званої "російської весни", вісім років тому, він записався до лав самооборони. Його одразу поставили головним по Холодногірському району (тоді ще Ленінському). Після цього він встиг побути у лавах батальйону "Харків" -1". Начальником поліції м. Щастя. Далі він захищав Україну вже у ЗСУ у 54-й бригаді", - розповів його товариш Іван Діденко.

Для тих, хто хоче приєднатися до допомоги сім'ї, Діденко залишив номер банківської картки сина Максима Кокшарова Олексія Кокшарова.

5168 7559 0957 6197 "Приватбанк", Кокшаров Олексій Максимович.

Максим Кокшаров був на Майдані з першого дня. Після цього він прийшов у батальйон "Харків-1", згодом став командиром взводу, до цього у правоохоронних органах ніколи не працював. Під час теракту біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року боєць батальйону "Харків-1" Максим Кокшаров разом з рештою міліціонерів йшов на чолі колони і отримав поранення в ногу.

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