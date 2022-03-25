ЗСУ вдесяте розбили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
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Українські захисники вдесяте розбили рашистів у Чорнобаївці.
Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай. ... Наразі спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу", - йдеться в повідомленні.
"Вже зараз найкращі військові експерти світу намагаються зрозуміти - навіщо протягом години після десятого (!!!) удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на найкращий в Україні курортний аеродром? Тож за сьогодні може й 11 раз статися", - додав Арестович.
Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео знищення окупантів у Чорнобаївці.