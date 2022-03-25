Окупанти зменшили свою активність в небі, збільшують кількість безпілотників. Знищено 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили
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24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів".