Україна в ОБСЄ: Час закрити міжнародні порти для російських суден

Україна закликає міжнародну спільноту закрити морські порти для російських суден з огляду на блокаду РФ українських портів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Загарбники вважають, що можуть зламати опір українців жорстокістю, як це зазвичай роблять у росії. Але вони просто неправильно зрозуміли Україну та її людей. Крім того, росія використовує свої військові кораблі для блокади України з моря, зокрема міста Одеси", - заявив Цимбалюк.

За його словами, рф має намір перекрити торговельні шляхи України та "морити голодом українські прибережні міста і селища".

"Це не повинно залишитися непоміченим та без відповіді з боку міжнародної спільноти - настав час закрити міжнародні порти для російських суден", - заявив посол України в ОБСЄ.

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