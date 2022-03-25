Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози, - The Times

Три французькі атомні ракетні підводні човни були розгорнуті в морі одночасно вперше за три десятиліття як відповідь на російські ядерні погрози.

Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонгу на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай знаходиться на постійному патрулюванні під Атлантикою.

Востаннє одразу три підводні човни були повернуті в море за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету