До України долетіли 39% ракет, випущених російськими окупантами, - Генштаб

Генеральний щтаб ЗСУ опублікував інформацію щодо точності вражень російських ракет. За даними Генштабу в ціль влучило 39% випущених ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "До України долетіли 39% випущених ракет.

Всього росія запустила по нам приблизно 1200 ракет, влучила в ціль менше половини. Інші або збиті ППО, або влучили кудись взагалі не туди - в гори, в ліс, в річки...

Чому так? 1) у нас добра ППО; 2) У них неточні ракети і криві руки".



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