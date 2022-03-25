У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо знищення військового корабля окупантів у Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника"".

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