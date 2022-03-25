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У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ

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У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо знищення військового корабля окупантів у Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
  • ladyar
    Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
  • константен
    Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

    Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

    Башмачок

    Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

    СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

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    Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
    Сообщения: 505Репутация: 47
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