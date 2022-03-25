Зеленський - лідерам ЄС про членство України в Євросоюзі: "Не спізніться"

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС не зволікати з прийняттям України до Євросоюзу.

Про це він заявив під час звернення до Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський союз - хочу подякувати, ви об'єдналися навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше... але ще раз: головне - ви об'єдналися, і ми це дійсно цінуємо. Ви застосували санкції ми вдячні - це потужні кроки. Але це було трохи пізно, оскільки якби це було превентивно, то Росія б не пішла війною. Принаймні - був шанс. "Північний потік-2" ви заблокували. Ми вам вдячні, і це правильно. Але це було теж трохи запізно. Адже якби було своєчасно, то Росія б не створила газову кризу. Принаймні - був такий шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті. Ось тут я вас прошу - не спізніться. Будь ласка. За цей місяць ви порівняли ці світи, й ви все бачите. Хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС уже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є. А у нас цей шанс", - наголосив президент.

Глава держави перерахував країни ЄС та озвучив їхню позицію щодо України.

"Литва - за нас. Латвія - за нас. Естонія - за нас. Польща - за нас. Франція - Еммануелю, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія - за нас. Словаччина - за нас. Чехія - за нас. Румунія - знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас. Болгарія - за нас. Греція - вірю, що з нами. Німеччина... Я трошки пізніше. Португалія - ну практично... Хорватія - за нас. Швеція - жовто-сині завжди мають бути разом. Фінляндія - знаю, що ви з нами. Нідерланди – за раціональність, тож знайдемо спільну мову. Мальта - вірю, що вдасться. Данія - вірю, що вдасться. Люксембург - ми розуміємо одне одного. Кіпр - дуже вірю, що з нами. Італія – дякую за підтримку! Іспанія – знайдемо спільну мову. Бельгія - знайдемо аргументи. Австрія - разом з українцями для вас це можливості. Я впевнений у цьому. Ірландія - ну практично", - сказав Зеленський.