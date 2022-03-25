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Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN

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Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN
В оновленому списку військових потреб, який передала Україна Сполученим штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", яка пише, що з оновленим списком вдалося ознайомитися CNN.

Видання зазначає – українці подали подібні списки і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає зростаючу потребу в американських зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin — Київ стверджує, що їй терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Як зазначається, це "на сотні більше", аніж запитувалося раніше. Видання нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч протитанкових та 2 тисячі зенітних ракет.

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У списку, наданому CNN, наведено кілька інших нагальних потреб, зокрема: літаки, ударні гелікоптери та зенітні системи, зокрема - С-300.

У документі перераховано два типи літаків російського виробництва, в тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі. Згідно зі списком, наданим CNN, Україна запросила по 36 літаків.

За словами високопоставленого оборонного чиновника, останній із пакетів допомоги в розмірі $350 млн, затверджених наприкінці лютого, вже надійшов в Україну протягом останніх кількох днів, тоді як наступні два пакети на загальну суму $1 мільярд уже почали надходити.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???

    P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
  • Dust
    так як воюють ЗСУ - маневрено, нам потрібні і стінгери, і джавеліни та інші протитанкові гранатомети.
    Надзвичай ************, до речі, саме NLAW - вони бьють танки зверху і спрацювують на масу метала, а не на тепло - якраз працювати проти танків кацапів, які окопались. До того ж коштує всього 20 тис. доларів, а не 100 як джава.
    ******* стінгери по висоті - 3,5 км та дальності - 5 км цілком прикривають війська від штурмовиків та гелікоптерів

    літаки, безумовно, необхідні !
    я не розумію чому морозяться союзники
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Украина просит танки и истребители, зачем врать?
    Реально ощущение, что пресса пытается выбить из информационного пространства факт, что Зеленский просил танки и истребители.
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