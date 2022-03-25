Час уже вирішувати, - Зеленський звернувся до Орбана із питанням визначитися на чиєму боці Угорщина

Президент України закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Європейської ради та народів Європи, передає Цензор.НЕТ.

"Час уже вирішувати. Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів - дуже красиве, дуже душевне. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти у житті. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал. Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі", - сказав Зеленський.

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Він закликав Орбана не вагатися, а чітко визначити позицію стосовно введення санкцій проти росії, стосовно постачання в Україну зброї для захисту, визначитися із тим, чи варто торгувати з рф.

"Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо у ваш народ", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що Україна вірить в Європейський Союз.

"І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами", - додав Зеленський.

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