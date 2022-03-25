На Слобожанському напрямку окремі підрозділи росіян втратили до 50% особового складу, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат окупаційних сил РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.
Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу", - зазначається у повідомленні.