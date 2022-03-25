Україна не помиляється в тому, що перемагає у війні з РФ, - Нуланд
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В України є підтримка всього демократичного світу, а також правда і свобода.
Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ви не помиляєтеся, що ви перемагаєте. Ви перемагаєте у цій війні. Ви перемагаєте здавалося б великі російські збройні сили. Чому це відбувається? Тому що у вас є три речі: підтримка всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда, і у вас є свобода.
Ці речі є невід'ємними для того, щоб домінувати в цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. слава Україні" - наголосила вона.