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США розглядають, які нові системи можуть надати Україні, - Нуланд

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США розглядають, які нові системи можуть надати Україні, - Нуланд
США розглядають, які нові системи можуть поставити Україні.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці чи місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як відбувається ця боротьба", - сказала вона.

Нуланд наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні 6 місяців.

"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі та перетворюють путінські танки, літаки й зараз кораблі на металобрухт", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Те, шо разглядывали тогда, уже либо в пути, либо на месте. Зара разглядывают следующую партию.
  • andant 1000
    Літаки, які передала Польща, 100 штук.
    ПВО С300 та С400.
    Турецькі безпілотники.
    Дрони-камікадзе для атак на російські системи пво.
    Протикорабельні комплекси, щоб потопити російський морський флот.
  • Dust
    Вікуся, поважче та посерьозніше !
    на Джавах ЗСУ показали як вміють працювати

    тоді ви на 100% не прогадаєте в таких інвестиціях в Україну.

    "Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!"
    Сер Уінстон Черчиль
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