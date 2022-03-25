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Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб

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Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Броварському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку", - підкреслюється у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Слобожанському напрямку окремі підрозділи росіян втратили до 50% особового складу, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • константен
    Аслан


    @antiputler_news



    Азербайджан перешёл в наступление в Карабахе Занял село Фарух и Храмонт. Пока это сообщают азербайджанские СМИ. То что я предрекал случилось. Фейковая империя обескровлена. Они сняли из Армении свой контингент подразделения из состава 102-й военной базы и бросили к нам.
  • Dust
    Іншалла !

    Успіхів азербайджанцям у визволенні Карабаху!
  • Dust
    + 100 !

    дурні кацапи !
    їх артою прибьють,
    а NLAW окопані танки та бехи добьють остаточно
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