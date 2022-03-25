Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб
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Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Броварському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.
Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку", - підкреслюється у повідомленні.