Канада допомагатиме Україні, як зможе. Ми готові закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців, - Трюдо
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Канада не припинятиме постачання до України озброєння та військового оснащення.
Про це на пресконференції у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо намагатися допомогти Україні, як зможемо. Оскільки президент Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати", - сказав Трюдо.
Він наголосив, що Канада готова "закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців".
При цьому Трюдо жодним чином не уточнив, що саме Канада може передати Україні.