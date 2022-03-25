Канада допомагатиме Україні, як зможе. Ми готові закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців, - Трюдо

Канада не припинятиме постачання до України озброєння та військового оснащення.

Про це на пресконференції у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо намагатися допомогти Україні, як зможемо. Оскільки президент Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада готова "закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців".

При цьому Трюдо жодним чином не уточнив, що саме Канада може передати Україні.

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