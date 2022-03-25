Через технесправності рівень відмов під час запуску російських ракет сягає до 60%, - Reuters

За оцінками США, кількість відмов під час запуску російських ракет середньої та великої дальності досягає 60%.

Про це заявили Reuters три американські чиновники, близькі до розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет. Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.

На цьому тижні представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінками Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет.

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