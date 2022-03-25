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Японія розширила санкції проти РФ

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Японія розширила санкції проти РФ
МЗС Японії опублікувала додаток до санкційного списку щодо російських та фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До списку санкцій потрапили, зокрема, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та його родичі, основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, родичі секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, головного виконавчого директора компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігоря Сечина, дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, голови держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, - загалом 25 осіб.

Санкції впроваджуються щодо 81 російського підприємства та компанії, зокрема суднобудівного та автомобільного заводу, підприємств з виробництва електронної техніки.

Крім того, японський уряд також запровадив заборону на експорт до РФ предметів розкоші.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Японцям черговий респект.Самураї-не зупиняйтесь...
  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    Уже бы под шумок и курилы отжали.. тем более второй фронт, стал бы песней для всех..
  • Тетяна Тать
    коли ми вже побачимо "і в рамках санкцій повернулм собі Курили"
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