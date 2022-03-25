За місяць Україна залучила близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів, - ОП

Україні за місяць вдалось залучити близько 4 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, скільки коштів Україні вдалося залучити за останній місяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мова про цифри, близькі до 4 млрд доларів",- сказав Шурма.

Водночас він зауважив, що наразі економіка країни переживає великий великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП

Проте говорити про загальні втрати економіки поки зарано, оскільки все буде залежати від того, як військова ситуація розвиватиметься надалі.

"Але важливо не те, наскільки вона (економіка. - Ред.) постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити", - зауважив Шурма.

Він зауважив, що експорт - це надзвичайно важлива складова економіки, яка забезпечує приплив валюти. І в нашій країні є три основних компоненти експорту: металургія, аграрна галузь та ІТ-галузь. Тому уряд і надалі робитиме все можливе, аби забезпечити цим галузям належні умови.