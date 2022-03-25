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Посилену комендантську годину від вечора суботи до ранку понеділка запроваджують у Запоріжжі

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Посилену комендантську годину від вечора суботи до ранку понеділка запроваджують у Запоріжжі
У Запоріжжі запроваджують посилену комендантську годину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"З 20:00 суботи 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня. Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструкту, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток", - зауважив Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантська година в Києві та області діятиме від вечора і до післязавтра

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Відстріл диверсантів буде
  • krot_lub
    Відразу в сатаніський патріархат Московії потрібно йти, там все буде і зброя, диверсанти і агітаційна література
  • valson762
    Кто не может сложить 2+2 поясню:
    - комендантский час нужен не только для того, чтобы ловить ДРГ, но и чтобы безопасно могли перемещаться большие массы украинских войск. В прошлый КЧ в ЗП так и было.
    - некоторые ДРГ насчитывали более 100 вооружённых боевиков. Что они могут натворить против войск в походных колоннах объяснять не надо.
    - перестаньте задавать дурацкие вопросы типа зачем и какая необходимость. Украина уже месяц выдерживает натиск превосходящих сил орды а некоторые личности всё зраду ищут и думают что они умнее всех. Если зрадофилы-интеллектуалы диванные до сих пор считают генштаб ВСУ недоумками то вам к врачу.
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