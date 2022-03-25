Посилену комендантську годину від вечора суботи до ранку понеділка запроваджують у Запоріжжі

У Запоріжжі запроваджують посилену комендантську годину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"З 20:00 суботи 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня. Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструкту, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток", - зауважив Старух.

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