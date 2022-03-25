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У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС

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У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС
24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

Читайте також: Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Кузнец Вакула
    @blacksmithVakul
    ·
    7 год
    Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
  • Bob Fayn
    вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
  • Bob Fayn
    десь на переправі...буль буль
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