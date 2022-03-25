У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС

24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.