Ключові бої цієї ночі точилися на Київщині. Ми переходимо до контрнаступу та рухаємося вперед, - Денисенко

На Київщині українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Київщині ми стоїмо, переходимо до контрнаступу та рухаємося уперед", - сказав Денисенко.

За його словами, ключові бої цієї ночі перш за все відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"Зараз ми отримуємо інформацію від Генерального Штабу ЗСУ. Я знаю, що нам вдалося достатньо багато відбити, в тому числі було знищено 12 танків , кілька літаків, понад 10 одиниць броньованої техніки, понад 300 людей", - сказав радник міністра.

За його словами, РФ примусово вивозить українців у Таганрог, Вороніж, в інші міста - це їхня теперішня тактика.

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"Зрозуміло, що росіяни все це роблять, бо їм потрібна телевізійна картинка. Думаю, що найближчим часом вони будуть ще щось подібне робити. Насправді в перші тижні вони повністю програвали інформаційну війну, не були готові до опору. А протягом останніх тижнів вони починають топорно, як вони вміють, переходити в інформаційні контратаки на території РФ", - сказав Денисенко