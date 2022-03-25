Тероборона Києва про контрнаступ: "Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеві вже годували бійців"

Є велика підтримка серед місцевого населення Збройних сил України.

Українські захисники продовжують відтісняти ворога від столиці. Про це в ефірі національного телемарафону заявив командир територіальної оборони Києва Петро Кузик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора в районі Баришівки був успішний наступ, наприклад Лук’янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів. Техніку спалено, підбиті танки, навіть взяли деяку трофейну техніку. На мій жаль, знищено поки 40 окупантів. Решті вдалося втекти до наступних опорних пунктів, частина в лісах сховалась. Їх шукають і намагаються знищити", - підтвердив Кузик.

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Він додав, що є велика підтримка серед місцевого населення.

"Ми вчора проводили спецоперацію. Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеве населення вже годувало моїх бійців. Нас перемогти неможливо", - констатував Кузик.

Успішний контрнаступ ЗСУ під Києвом підтвердили у британській розвідці. Ворог продовжує стикатися з нестачею їжі і проблемами дозаправки й логістики.

24 березня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.

Станом на четвер, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, в околицях столиці було близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.

З цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".