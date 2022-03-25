Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей
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Внаслідок двох ракетних ударів з боку військ РФ напередодні вночі по військовій частині на околиці Дніпра є серйозні руйнування.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей",- написав він.
Станом на ранок 25 березня більше ніякої офіційної інформації стосовно ракетного удару по Дніпру не відомо.