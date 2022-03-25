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Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей

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Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей
Внаслідок двох ракетних ударів з боку військ РФ напередодні вночі по військовій частині на околиці Дніпра є серйозні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей",- написав він.

 Станом на ранок 25 березня більше ніякої офіційної інформації стосовно ракетного удару по Дніпру не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі (оновлено)

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Знову по частині ?
    І там знову були люди ?
    Ви охрініли чи що ????
  • Andy S 89bd7d80
    Среди командования в тылу много совковых дебилов. Это Чернобаевка наоборот - собирать в казармах побольше личного состава и оставлять на ночь. Такие же сидят в военкоматах и отпралвяют копать траншеи подо Львовом айтишников, которые помогают армии валютой.
  • V 2af7597c
    Невже знову люди у казармах ночували?
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