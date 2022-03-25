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Червоний Хрест України не має стосунку до візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до РФ та відкриття там офісів МКЧХ, - заява товариства

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Червоний Хрест України не має стосунку до візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до РФ та відкриття там офісів МКЧХ, - заява товариства
Червоний Хрест України працює тільки на території України та не має жодного відношення до офіційного візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у повідомленні Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delo.ua .

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/ Червоний Хрест України) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює тільки на території України.

МКЧХ має міжнародний мандат - виступає в ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем.

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"Хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного відношення до офіційного візиту МКЧХ до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону. Завдяки вашій допомозі та у співпраці з держаними органами України всі наші співробітники і волонтери Червоного Хреста України кожен день, наражаючи себе на небезпеку, працюють для порятунку і допомоги цивільному населенню, яке постраждало в результаті збройної агресії",- зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Також він відзначив, що Червоний Хрест України – захищає життя людей, полегшує їх страждання під час збройних конфліктів і природних катастроф, а також сприяє органам державної влади у діяльності в гуманітарній сфері. Товариство допомагає у наданні гуманітарної допомоги, супроводжує роботу місцевих органів влади під час евакуації населення, але самостійно не може ініціювати гуманітарні коридори.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Верещук, балотуючись у мери Києва, казала, що ***** хороший президент і вона сама би за нього голосувала.
    А ще її називають протеже медвечука.
    Навіщо ставити таку зашоркану особину рятувати українців ?
    Та їй віри нема.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Заманивают людей пот игидой красного креста,потом пропагандонв привозят для пропаганды,после отберают документы,потом фильтрация,и на границу с китаем.
    Все по сценарию фашистской Германии,русские это современные нацисты и фашисты.
  • Ksenia VB
    Червоний Хрест України...а всесвітній ЧХ ?
    Куди люди посилали мільйони доларів для підтримки постраждалих українців ?
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