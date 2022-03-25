На Запоріжжі українські військові за добу захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток, ліквідували 15 російських окупантів, - ОВА

Захисники Запорізької області 24 березня захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток.

Про це повідомляється у Телеграмі Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Наші військові захопили 4 бронетранспортери, 1 танк, а також пошкодили 1 літак СУ-25, знищили 5 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини МТ-ЛБ, 1 танк та 1 бронетранспортер", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників

За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області 24 березня завдяки чітким діям та військовій майстерності знищили 15 окупантів Російської Федерації, ще 11 - поранили.

Що стосується наших військ, то бойові зіткнення відбуваються щодня. Запеклі бої точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе.

Особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО

З радіоперехоплення стало відомо, що окупанти несуть втрати, але поповнюють свої польові медичні установи, а населений пункт Гуляйполе називають "Злым городом".

Зазначається, що повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль.