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Сьогодні СБУ 30 років: Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати

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Сьогодні СБУ 30 років: Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати
Сьогодні Службі безпеки України виповнюється 30 років. Символічно, що ця дата припала на тридцятий день війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Війни, яка розділила наше життя на "до" та "після", принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов’язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї. 30 років СБУ здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із перших хвилин війни Служба безпеки стала на захист країни разом із військовими, колегами по силовому блоку та волонтерами. Немає такої сфери, де СБУ не була б задіяною – від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Інформується, що співробітники Служби, і зокрема Центру спеціальних операцій "А", нищать ворога і беруть окупантів у полон.

Контррозвідка і департамент захисту національної державності регулярно затримують російських агентів, диверсантів і колаборантів.

Слідчі СБУ фіксують злочини ворога та відкривають кримінальні провадження.

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Кіберфахівці Служби безпеки відбивають хакерські та інформаційні атаки, організовують тиск на інфраструктуру агресора та допомагають збирати дані про пересування ворожої техніки та ДРГ.

Також повідомляється, що іде системна робота. Вона далеко не завжди публічна, але вкрай ефективна.

"Тому щиро дякую вам за службу! Знаю, що в сьогоднішніх умовах ви викладаєтесь не на 100, а на 1000%. Робите все, щоб на нашій землі якнайшвидше настав мир! На жаль, на війні неможливо обійтися без втрат. І список загиблих Героїв поповнився співробітниками СБУ. Ми будемо пам’ятати кожного з них! І зробимо все, щоб їхні імена були назавжди вписані золотими літерами в літопис Великої Української Перемоги! Разом ми здолаємо ворога і відбудуємо Україну! З нами Правда і Бог! Слава Україні!", - зауважив голова СБУ Іван Баканов.

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Топ коментарі

  • Богдан Сварга
    Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
  • Nick Carpenter 61166870
    "Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
  • Ksenia VB
    Тодор Цветанов
    @comrealiti
    ·
    15 год
    Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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